”SportinPorto” a Bordighera, vietata la navigazione tra il porto e il campo sportivo (Foto)

A Bordighera, il 5 agosto, andrà in scena una manifestazione, organizzata dall’associazione al Porto in collaborazione con il comune della città delle palme, dedicata al mare. Per permetterne lo svolgimento in totale sicurezza dalle 8 di venerdì alle 18 di sabato prossimo sarà vietata la navigazione nello specchio acqueo compreso tra il molo di sottoflutto del porto di Bordighera e il campo sportivo. Lo stabilisce un'ordinanza della Guardia Costiera.

Dalle 8 alle 10 volontari e alcune associazioni cittadine saranno impegnate nella pulizia dell’approdo, della banchina foranea, dei fondali e delle acque antistanti “Per amore, per il mare”. Al termine sarà offerto un rinfresco. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, invece, vi sarà ”SportinPorto”, che permetterà di provare l’emozione di un’uscita in mare in barca a vela, in kayak, in sup, con l'immersione subacquea, con una nuotata in mare e con lo snorkeling.

Verranno posizionati tre gavitelli di colore giallo o arancione collegati fra loro da una sagola galleggiante e distanziati ad intervallo di almeno 10 metri visibili in ore notturne e tre gavitelli galleggianti con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visto che la zona di mare verrà utilizzata per prove di immersione e nuoto. Le unità in transito all’imboccatura del porto dovranno, perciò, prestare la massima attenzione e mantenersi a debita distanza di sicurezza dalla zona delimitata per le attività subacquee, adottando la massima prudenza dettata dalla buona perizia marinaresca.