Perinaldo: torna 'Terre di confine' con ‘Music for images and immagination, short films and music to Ezio Bosso’

Domani sera per la 17a edizione di “Terre di Confine, Perinaldo Festival”, alle 21.45 in piazza San Nicolò appuntamento con ‘Music for images and immagination, short films and music to Ezio Bosso’.

Giacomo Agazzini al violino, Silvia Cucchi al pianoforte ed Andrea Chenna (elettronica). Cortometraggi muti realizzati agli albori del cinema, ad inizio Novecento, commentati da musica eseguita dal vivo, sonorizzazioni elettroniche, creazioni strutturate da modelli di intelligenza artificiale.

Il Comune di Perinaldo dedica due carrugi storici alla memoria di Ezio Bosso, via Allavena e via Conte Rinaldo. Trenta foto come installazioni permanenti, ritraggono il celebre musicista durante le sue residenze artistiche in Perinaldo, ospite del Festival.

Alle 17.30 prevista l’escursione naturalistica sui sentieri del '600. Sempre domani alle 2 “Spazio autori”, in piazza San Nicolò. Presentazione di “Italo Calvino, il partigiano Santiago” di Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono, a cura di Corrado Ramella, libreria Amicolibro di Bordighera.