Imperia: al via questa sera con la 'Camerata musicale ligure' i 'Concerti delle Logge'

Con il patrocinio e contributo della Regione Liguria e del Comune di Imperia, e il patrocinio della Provincia, scatta stasera la ventunesima edizione de ‘I Concerti delle Logge’ alle logge di Santa Chiara a Porto Maurizio, in programma fino a sabato dalle 22.

Nel suggestivo loggiato del '600 affacciato sulle incantevoli acque del Mar Ligure, avrete l'opportunità di vivere momenti indimenticabili. Un magico scenario che sarà la cornice ideale per quattro serate all'insegna della grande musica. Sotto la direzione artistica di Giovanni Sardo, i concerti presenteranno una selezione musicale eclettica e coinvolgente. Dai capolavori classici alle composizioni contemporanee, l'arte della musica si esprimerà in tutta la sua bellezza, accontentando i gusti di ogni appassionato ascoltatore.

Grazie all'instancabile impegno l'associazione Pantà Musicà di Imperia, ha selezionato per alcuni dei migliori talenti musicali che il mondo possa offrire. Interpreti d'eccezione, musicisti dalle doti straordinarie porteranno in scena un repertorio variegato e coinvolgente, capace di emozionare ed entusiasmare ogni spettatore.

Nella serata finale si svolgerà anche la prestigiosa cerimonia di consegna del ‘Premio Logge’. Un riconoscimento speciale dedicato a coloro che hanno contribuito in modo significativo alla promozione e alla diffusione della musica, dell'arte e della cultura nella nostra comunità. Il premio sarà consegnato a Franca Natta per la sua continua e ininterrotta attività di educazione e divulgazione culturale

Questa sera si esibirà la ‘Camerata musicale ligure’, un gruppo eccezionale di musicisti talentuosi che stasera ci delizieranno con le loro straordinarie performance. E’ composta dai seguenti virtuosi artisti:

- Giovanni Sardo al Violino: un mago del violino, i suoi suoni trasporteranno l'uditorio in un mondo di emozioni, passione e maestria;

- Marco Moro ai flauti: con la sua abilità nel suonare diversi tipi di flauti, ci farà immergere in melodie avvolgenti e raffinate;

- Simone Mazzone alla chitarra: la chitarra di Simone incanterà con la sua maestria e le sue note, portando una profonda connessione tra l'anima e la musica;

- Josè Scanu, chitarra e maestro concertatore: con la sua guida, la ‘Camerata’ si trasformerà in un'armoniosa sinfonia, regalandoci un concerto da ricordare.