Documento al governo in sintonia con la Valle Argentina: Caldani "Scajola si spieghi meglio"

“Il Presidente della Provincia nonché Commissario ad acta di Rivieracqua, Claudio Scajola, ha dichiarato questa mattina che l’ATO idrico ha inviato un documento al Governo ‘in piena sintonia con i comuni della Valle Argentina’ e noi siamo estremamente curiosi di conoscerne il contenuto. Il Presidente Scajola è stato infatti avaro di informazioni se non per una menzione alla ‘Giara di Rezzo’ e alla necessità di pensare piccoli invasi lì e in Valle Argentina”.

Sono le parole di Davide Caldani, del gruppo consiliare di Taggia ‘Progettiamo il futuro’, in risposta alle dichiarazioni del presidente Scajola al nostro giornale. “Vorremmo dunque capire – prosegue Caldani - dal Presidente Scajola e dal Sindaco Conio, la direzione in cui va questo documento: parliamo di una progettualità che si allarga a tutta la provincia (come si potrebbe giustamente auspicare visto i ben noti problemi idrici del dianese) o restiamo concentrati sulla Valle Argentina? Ci si concentrerà esclusivamente sulla costruzione di nuove opere sui monti, come sembrano lasciare intendere le parole di Scajola (‘abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di andarci a prendere l’acqua che abbiamo, l’acqua che arriva da monte è di qualità migliore e costa di meno’), oppure si ragionerà anche sull’efficientamento della rete odierna, visto che la provincia di Imperia ha una dispersione idrica stimata del 24% e, parole del Presidente dell’ATO, ‘non c’è dubbio che la società Rivieracqua non è all’altezza del compito che le è stato assegnato’?”

“Ci auguriamo dunque – termina Davide Caldani - che le Amministrazioni coinvolte adottino la massima trasparenza nel trattare un tema così delicato e caro a tutti gli abitanti della Valle Argentina, e che questa opportunità di progettualità possa dare nuova vita e nuova efficienza al sistema idrico di tutta la provincia di Imperia”.