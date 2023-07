Ventimiglia: ripristino della fermata in via Caduti del Lavoro, Amarella "Grazie a Di Muro e Scajola"

“Vorrei ringraziare il sindaco Flavio Di Muro ed il Presidente della Provincia Claudio Scajola per l'aiuto che mi hanno dato per portare a casa questo piccolo ma grandissimo risultato per tutti i residenti della zona”.

Il consigliere e segretario cittadino di Forza Italia Gabriele Amarella interviene in merito al ripristino della fermata del bus in via Caduti del Lavoro. “Da tempo – prosegue - infatti era stata soppressa la fermata che portava allo spiazzo prospicente a Via caduti del lavoro; tale mancanza aveva creato non pochi problemi a tutti i residenti con difficoltà motorie, provocando di fatto un grandissimo disservizio. Vorrei inoltre ringraziare l'amministrazione di Riviera Trasporti, Sandro Corrado, che da subito si è attivato per restituire a tutti un servizio di vitale importanza, specialmente in questi mesi caldi in cui per chi ha già difficoltà motorie, e non solo, è ancora più difficile recarsi in centro”.

“È di vitale importanza – termina - che tutti i cittadini possano usufruire al meglio dei servizi, anche perchè un paese che non garantisce servizi ai più deboli e fragili non può considerarsi un paese civile".