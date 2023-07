Sanremo: affidati i lavori per il nuovo asilo di via Duca degli Abruzzi, ecco le immagini del progetto

Le immagini del progetto per il nuovo polo dell'infanzia di via Duca degli Abruzzi

Il nuovo polo dell’infanzia di via Duca degli Abruzzi è pronto per diventare realtà. Gli uffici del Comune di Sanremo hanno affidato l’incarico per la costruzione del Lotto 1 della nuova struttura, un lavoro da 1,2 milioni di euro finanziato grazie ai fondi del PNRR.

Sono 14 le offerte arrivate a Palazzo Bellevue. Ad avere la meglio è stata la ditta “MB Geoteams” di Savona che ha presentato un ribasso del 16,39%.

La struttura sorgerà in via Duca degli Abruzzi, dietro a villa Ormond. Sarà del tutto innovativa, immersa nel verde e ricca di spazi studiati alla perfezione per i bimbi e per le loro famiglie. Una scuola contemporanea e attuale, un edificio green e sostenibile che rappresenterà un punto di riferimento per le future generazioni di sanremesi. Il nuovo polo dell’infanzia fa parte dei molti progetti dell’amministrazione Biancheri per le scuole cittadine tra ristrutturazioni, messe in sicurezza e costruzione di nuovi edifici.