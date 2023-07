Imperia: luogotenente dei Carabinieri va in pensione, cerimonia di saluto in caserma

Questa mattina, negli uffici della Caserma “Pietro Somaschini”, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha salutato il Luogotenente C. S. Roberto Puddu che tra qualche giorno lascerà il servizio attivo. Il Luogotenente C. S. Roberto Puddu, cinquantottenne originario di Torino, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987 e, terminato il corso da Carabiniere, dopo una parentesi presso la Stazione Carabinieri di Basovizza (TS), ha intrapreso la carriera di sottufficiale frequentando il biennio di formazione, prima a Velletri e poi a Vicenza.



Terminati gli studi è stato destinato al Comando Compagnia di Bordighera dove ha svolto servizio prima presso il Comando Stazione di Bordighera per approdare successivamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia rivierasca, ricoprendo, dal 2007 al 2016 anche l’incarico di Comandante dell’Aliquota Radiomobile. Nel 2016 è stato trasferito alla Stazione di Vallecrosia quale Comandante, divenendo sicuro punto di riferimento per i militari, i superiori e soprattutto per i cittadini del piccolo centro ligure che nel Luogotenente Puddu hanno potuto apprezzare la disponibilità e l’elevata professionalità sino al collocamento in congedo.



Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare il Luogotenente C. S. Roberto Puddu per l’alto spirito di sacrificio ed il senso di responsabilità dimostrato nel corso della sua encomiabile carriera e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.