Sanremo: lavori in corso e progetti per il futuro, il consigliere Umberto Bellini risponde alla nostra lettrice

"Ho letto i dubbi, del tutto legittimi anche se non li condivido, sollevati dalla signora Barazzetti riguardo il beneficio che porteranno alla nostra città gli interventi, dei quali se ne parla peraltro da decenni, in essere sul solettone di piazza Colombo ed in piazza Eroi.

Il primo intervento cambierà volto a tutta la piazza così come centro cittadino con la bellissima piazza Eroi che verrà realizzata. Ma altri cantieri verranno aperti, proprio ai Giardini Regina Elena, alla vecchia stazione, nella Pigna, senza dimenticare quello in essere a Pian di Poma. Nel ricordare alla gentile signora che il futuro inizia con un cantiere le devo dare atto comunque di avere elencato delle pecche (marciapiedi sporchi, animali che banchettano coi sacchi dei rifiuti in strada, una trascuratezza generale) esistenti. Piccole pecche per affrontare le quali abbiamo ancora davanti un anno di amministrazione ed alle quali ritengo dovremmo dare la giusta importanza.



Umberto Bellini".