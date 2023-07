Sanremo: lavori in corso e progetti per il futuro, il punto di vista della nostra lettrice Teresa

"Tutti i progetti che sono ora in corso di realizzazione in Città: Piazza Colombo e Piazza Eroi non mi convincono affatto in quanto non condivido gli entusiasmi di chi ritiene di migliorare una situazione che ora non è ideale, ma che diventerà ancora più problematica con la realizzazione delle previste 'trasformazioni'!

Giardini sul solettone! Ma qualcuno ha considerato la situazione che si è venuta a creare nei sottostanti Giardini 'Medaglie d'Oro'? Sono infrequentabili, perchè c'è chi dorme sulle panchine, chi si fa di droghe e quindi i loro fornitori e non è certo un bel vedere... Se non siamo in grado di gestire quelli, ne facciamo altri, che diventeranno un copia incolla?

I sogni nel cassetto dei nostri amministratori dovrebbero restare tali perchè poi al risveglio ci si scontra con una realtà molto diversa! Non voglio mettere il dito nella piaga di un trasporto pubblico incommentabile, ma quando ci saranno 'gli stalli' siamo sicuri che per i cittadini sarà tutto più fruibile?

Il futuro ci darà la risposta e vedremo, ma più che altro 'subiremo' la realizzazione di 'sogni nel cassetto' di chi si illude che non arriverà la mezzanotte e, come per Cenerentola, la fiaba svanirà e la carrozza diventerà una zucca, i cavalli dei topolini, l'abito elegante un cencio e non ci sarà nessun principe a trovare la scarpetta perduta e a cercare il piedino che l'ha indossata!

Ma aprite gli occhi e guardate la realtà, anche scomoda, che stiamo vivendo in una Città devastata da problemi di pulizia, accattonaggio, spaccio e bivacchi di clochard sulle panchine di Corso Garibaldi diventata un dormitorio per vagabondi! Siamo troppo grandi per credere ancora alla 'favole', anche se chi ce le racconta si dimentica che in questa Città noi cittadini ci viviamo e, mentre quando 'Sanremo era Sanremo' e cioè tanti anni fa, si poteva raggiungere la Madonna della Costa salendo per i vicoli della Pigna! (A proposito, come stanno i Giardini Regina Elena?)

Ora non si può neppure circolare in sicurezza né di giorno e tantomeno la sera quando gabbiani grossi come aquile svuotano indisturbati i sacchetti della spazzatura lasciati sulle strade in attesa della raccolta del mattino.

Nessuno dei nostri sognatori percorre Vicolo Gradisca (dove i muri di un palazzo scendono a pezzi) e che collega Via Volta (dove i marciapiedi sono sempre sudici) a Corso Garibaldi dove le piastrelle sono rotte e basculanti sotto i piedi di chi vi transita? NO...? Allora prima di proporre faraonici ma improbabili progetti di riqualificazione, si facciano un bagno nella realtà e poi ne riparliamo!

Una cittadina che vive la realtà, non sempre, anzi quasi mai fiabesca e alle favole non crede più da un pezzo!