Sanremo: questa sera in piazza Borea d'Olmo l'anteprima di Rock in the Casbah

L’associazione Fare Musica con il contributo del Comune di Sanremo, assessorato al Turismo e Manifestazioni, quest’anno anticipa l'evento principale con un'anteprima questa sera in pieno centro, in piazza Borea d'Olmo. Bravo Jazz raggiunge il 10° anno di vita e Rock in the Casbah il 24°, il filo conduttore dell’estate è l’unione, la fusione, la partecipazione collettiva che possa unire in un’unica “fortezza” musicale e passionale sia il pubblico del jazz che quello del rock.



L’apoteosi avverrà mercoledì 2 agosto con l’esibizione sul palco di San Costanzo dell’orchestra Compay Segundo di Buena Vista Social Club. Altro filo conduttore estivo sarà quello di proporre musica da ballare suonata su di un palco, alla moda del grande periodo pop dance degli anni '70/'80.

Con questi presupposti parte un viaggio quanto mai sentito, un’ulteriore “fortezza” da racchiudere le note in una verità analogica un gusto antico e mai abbandonato di dosare e usare l’elettronica con quella parsimonia che solo la grande musica seppe avere.