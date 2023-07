Imperia: con i ragazzi del Polo Tecnologico Imperiese il progetto 'Lanterna Rossa' allo Stregatto

I ragazzi del Polo Tecnologico Imperiese, in particolare le classi 5a D e 2a B ITI, presenteranno il loro progetto ‘Lanterna Rossa’, un librogame che nasce dall’esperienza di lavoro cooperativo tra queste due classi.

I professori Simone Zanella e Laura Roncallo hanno seguito questo progetto didattico, volto a dimostrare le potenzialità di questa particolare tipologia di libro,utile per stimolare la scrittura creativa e collaborativa, capace di tracciare un percorso interdisciplinare che coinvolge diversi ambiti: non solo Lettere ma anche Storia, Matematica, Educazione Civica, Inglese, Tecnologie Informatiche.

I ragazzi del Polo mostreranno come si gioca e si interagisce con questo particolare tipologia di libro, domani alle 19 allo ‘Stregatto’ con un’apericena all’insegna del divertimento, per poter conoscere tutto sulla storia di Diego Parodi. Genovese incarcerato ingiustamente durante gli anni di piombo, avrà bisogno di aiuto per dimostrare la sua innocenza e aiutare il generale Dalla Chiesa a sgominare il covo di via Fracchia. Sarà possibile acquistare una copia del libro i cui proventi andranno in beneficenza.