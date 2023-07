Sanremo: alla chiesa degli Angeli concerto benefico per sostenere i Frati Cappuccini

Il past presidente del Lions Club Sanremo Host Domenico Frattarola, in accordo con il nuovo presidente Guido De Angeli, che da oggi guiderà il club per l'anno sociale 2023/2024, hanno organizzato il concerto benefico che si svolgerà questa sera nella chiesa dei Frati Cappuccini, alle 19, al termine della Santa Messa prefestiva delle 18 organizzato in collaborazione con il tenore Gaetano Labalestra, accompagnato al piano dalla maestra Luisa Repola e dalla flautista Aurora Pulinetti.

La raccolta fondi promossa dal past presidente Domenico Frattarola e dai soci del Lions Club Sanremo Host, con il concerto benefico di questa sera, è per sostenere la mensa dei poveri che i Frati Cappuccini ogni giorno organizzano per aiutare le famiglie povere e bisognose della città.

È un service umanitario che conclude un intenso anno sociale che ha visto i Lions della città, sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. “Oggi inizia anche il mandato del nuovo presidente del L.C. Sanremo Host Guido De Angeli, e l’evento di questa assume per l'occasione anche un significato importante con la presenza dei due presidenti Lions: proseguire con continuità l'impegno dei Lions sanremesi, ad aiutare il prossimo, perché 'dove c'è bisogno, lì c'è un Lions'” dichiarano dai Lions.

“I Lions mettendo in pratica uno dei motti del Presidente internazionale del Lions International Brian Sheehan “Together We Can – Insieme Possiamo” - aggiungono - hanno coinvolto nella raccolta fondi anche il tenore Gaetano Labalestra che sarà accompagnato dalla pianista Luisa Repola e dalla flautista Aurora Pulinetti, in questa raccolta fondi organizzata a scopo benefico, per sostenere i Frati della Chiesa dei Cappuccini di Sanremo, alle numerose richieste di aiuto, che ogni giorno ricevono da famiglie bisognose, consegnando sacchi della spesa con generi alimentari di prima necessità”.

Il tenore Gaetano Labalestra eseguirà brani che hanno fatto della storia della musica: Ave Maria di Schubert – Panis Angelicus – Non ti scordar di me – E lucevan le stelle (dall’opera Tosca) – Questo o Quella (Rigoletto) – Santa Lucia”. Saranno eseguite anche altre opere che rivivranno nella loro pienezza, grazie alla voce del Tenore Labalestra.