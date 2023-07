In provincia di Imperia parte il progetto “Tartarughe marine…sulla spiaggia”

L'Associazione Delfini Del Ponente APS annuncia l'avvio del progetto “Tartarughe marine…sulla spiaggia”, un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione e alla protezione delle tartarughe marine lungo le coste della Provincia di Imperia. Il progetto, coordinato in collaborazione con il GLIT (Gruppo Ligure Tartarughe Marine) mira a promuovere la consapevolezza sulle tartarughe marine e ad adottare azioni concrete per proteggere i loro nidi lungo le spiagge.

Dall’estate 2021 la Liguria è stata infatti interessata da due eventi di nidificazione da parte di esemplari di tartaruga marina comune Caretta Caretta, ritenuti i primi per la Regione. " In quell’anno abbiamo avuto la prima schiusa a Finale - afferma Elena Fontanesi, ricercatrice dell'Associazione Delfini del Ponente - questo fenomeno sembra essere in espansione e ci aspettiamo che interesserà sempre di più le coste liguri, analogamente a quanto già osservato negli ultimi dieci anni lungo le coste della Toscana ".

L'accordo ha visto la creazione di cartellonistica informativa che verrà appesa lungo il litorale o nelle spiagge e una formazione specifica per il personale degli stabilimenti balneari. Inoltre, verranno fornite indicazioni su come comportarsi in caso di avvistamenti di tartarughe marine o tracce delle loro immersioni ed emersioni. Gli stabilimenti che aderiranno al progetto potranno ricevere un certificato di spiaggia "Amica delle Tartarughe", come riconoscimento per le loro iniziative a favore della conservazione di questa specie.