Stefano Sturaro amico di Triora: il centrocampista del Genoa ospite alla Festa del Calcio

Ieri a Triora il calciatore Stefano Sturaro è stato il grande ospite di Triora. Il centrocampista sanremese che in passato ha vestito la maglia della Nazionale e della Juventus ed ora milita nel Genoa, ha presenziato al quadrangolare di calcio, organizzato dall'amministrazione comunale, per i giovani calciatori delle classi dal 2013 al 2009.

Il torneo ha visto la partecipazione della nutrita compagine locale del Triora suddivisa nelle squadre di Triora A e Triora B, della squadra dell' Agaggio-Sanremo e della squadra del Taggia-Argentina. Una giornata nel segno dei valori legati allo sport e dell'amicizia.



Sturaro è molto amato tanto nella sua Sanremo quanto in Valle Argentina. Dopo tanti anni di successi, oggi l'ultimo traguardo che l'ha visto tra i protagonisti dell'ascesa del Genoa in serie A. Il campione ha incontrato i giovani calciatori e non si è risparmiato firmando autografi e facendo un'infinità di selfie con le famiglie dei giovani calciatori. Alla ripresa delle partite pomeridiane, accompagnato dal primo cittadino di Triora Massimo Di Fazio, ha fatto un giro turistico per ammirare le bellezze della della città.

Il torneo si è chiuso con la vittoria della squadra dell'Agaggio-Sanremo. Il vicesindaco Fulvio Bianchi, l'assessore Giacomo Oliva ed il consigliere comunale Oscar Gazzano hanno consegnato a Sturaro un'opera realizzata dall'artista locale Giuliano Porcida, come ringraziamento per la sua partecipazione all'evento. Dopo la consegna delle medaglie ricordo a tutti i partecipanti del torneo la giornata si è conclusa con una merenda a base di Pane di Triora e nutella.