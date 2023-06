Con CNA Imperia e Fortec ancora tre incontri formativi su veicoli ibridi e riparazione

A giugno, con CNA Imperia e Fortec ancora tre incontri formativi per i veicoli ibridi ed elettrici. Si tratta di tre serate riservate a chi lavora nel settore dell’autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, gommisti, centri collaudo), questo il programma degli incontri che inizieranno alle 20.30:



26 giugno - Sanremo - sede CNA

27 giugno - Imperia - sede I.I.S. "G. Marconi"

28 giugno - Bordighera - sede Croce Rossa



"...verrà erogata la seconda parte degli argomenti relativi a: FIAT 500 Hybrid; FIAT Panda Hybrid; Lancia Y Hybrid. - spiegano gli organizzatori - Ormai la consolidata ed esclusiva partership, che continua ad evolversi, tra CNA Imperia e FORTEC è diventata un vero punto di riferimento per gli autoriparatori del Ponente Ligure, i percorsi formativi sempre aggiornati ed attuali vengono riconosciuti come indispensabili da parte degli operatori del settore automotive. L'invito è aperto a tutti basti contattare le sedi della CNA Imperia, i costi dei corsi sono totalmente a carico di CNA Imperia e Fortec, per cui gratuiti per gli operatori del settore. Questo impegno permette a tutti di potersi aggiornare a costo zero e l’obiettivo di CNA e FORTEC è fornire alle imprese del territorio un supporto completo e competenze automotive con performance sempre più elevate".



Durante il percorso formativo saranno approfondite le tematiche legate alla gestione dei veicoli ibridi ed elettrici: non solo teoria, ma anche attività pratiche, per capire come meglio muoversi in questa nuova frontiera dell’automotive e nella ricerca di fornire un supporto adeguato ai tempi. "Il mondo dell’autoriparazione è in continua evoluzione ed è necessario essere al passo con il cambiamento e le innovazioni in atto. CNA Imperia assieme a Fortec accetta la sfida e si pone al fianco degli autoriparatori con obiettivi concreti e proiettati al futuro: la formazione continua gioca un ruolo fondamentale per cogliere e sfruttare nuove opportunità lavorative" - dichiara Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia.



"La formula che abbiamo studiato con Fortec copre un aggiornamento formativo a 360° che entra nel dettaglio e soprattutto nella pratica: i nostri corsi fanno parte di un progetto strutturato, che coinvolge tutti gli aspetti del mondo dell’autoriparazione, ovviamente partendo dallo studio dei problemi che l’autoriparatore affronta ogni giorno da quando alza la serranda della propria officina. - conclude - Le innovazioni tecnologiche e normative ci obbligano ad elevare le competenze di chi opera su questi mezzi al fine di garantire la sicurezza nel lavoro svolto".