Sanremo: 'Incontro tra Napoletane', martedì scorso una serata di qualità alla pizzeria Senese (Foto)

‘Incontro tra Napoletane’. Questa la splendida serata che è stata organizza martedì scorso dalla pizzeria ‘Senese’ di via Roglio a Sanremo.

Il pizzaiolo ‘locale’, Gianni Senese, e l’amico e collega della provincia di Caserta, Salvatore Lionello, hanno proposto una serie di pizze tra la ‘Napoletana in evoluzione’ del primo e la ‘Diversamente napoletana’ del secondo, che guida un locale a Succivo, nella provincia casertana.

In collaborazione con alcuni partner (tra cui la Armato per l’olio, la ‘Podere grecale per il vino) sono state proposte ai clienti cinque portate con pizze che hanno portato nei piatti sapori di qualità con la rivisitazione dei prodotti a cura dei due chef e del loro staff.

Una serata elegante che ha visto la partecipazione di una sessantina di commensali entusiasti.