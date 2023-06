Sanremo: una nuova luce in strada Tiro a Volo, il Comune investe 25 mila euro per l’impianto a led

Strada Tiro a Volo, da anni al centro delle proteste per una situazione di degrado tra asfalto colabrodo, abbandono di rifiuti e un senso generale di incuria, riparte da una nuova illuminazione. Il Comune ha infatti dato l’ok per il progetto da 25 mila euro che prevede la sostituzione dei lampioni obsoleti e ormai guasti con un nuovo impianto a led, più efficiente e meno dispendioso in tema di consumi.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno approvato il preventivo stila da Amaie per l’installazione del nuovo impianto che, come noto, basandosi sulla tecnologia a led, consentirà un’illuminazione più forte e, allo stesso tempo, anche un notevole risparmio in bolletta. Sia nel privato che nel pubblico, infatti, il led comporta consumi nemmeno paragonabili a quelli delle vecchie tecnologie. Ed è cosa non di poco conto per un Comune che sta facendo i conti con un caro bollette sempre più impattante.

L’intervento rientra nel piano dell’amministrazione Biancheri per la sostituzione degli impianti di illuminazione in tutta la città. Un progetto ambizioso da 2,4 milioni di euro che, però, porterà a un notevole risparmio in bolletta.