Sanremo: 2,4 milioni per l’illuminazione a led, la giunta approva progetto e quadro economico

In un periodo storico nel quale il caro bollette fa tremare anche i conti dell’amministrazione pubblica, il Comune di Sanremo sceglie di investire sul risparmio energetico.



Fa un passo avanti, quindi, il progetto da 2,4 milioni di euro per la sostituzione degli impianti di illuminazione con i sistemi a led più attuali, in grado di dare una luce migliore con un netto risparmio in bolletta.



Gli interventi sono finanziati dal Por-Fesr per l’efficientamento energetico nell’illuminazione pubblica e nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Alberto Biancheri ha dato l’ok al progetto definitivo e al quadro economico. La spesa è inserita nel piano triennale dei lavori 2023/2025 all’interno dell’annualità 2023.