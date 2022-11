Il Comune di Sanremo fa i conti con il caro bolletta: nel 2022 sono salite del 150% toccando quota 5,6 milioni

Dopo voci, ipotesi e previsioni a fine anno arrivano i numeri che certificano l’impatto del caro bolletta sui conti del Comune di Sanremo. Come è emerso nell’ambito della discussione in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, palazzo Bellevue nel 2022 ha fatto i conti con un clamoroso aumento del costo delle utenze che sui conti pubblici peserà per 5,6 milioni di euro a fronte dei 2,9 dell’anno precedente. Un incremento del 150% al quale si potrà fare fronte anche grazie al contributo di circa 2 milioni di euro in arrivo dal Casinò come dividendo.

E se il 2022 ha portato aumenti considerevoli, il 2023 sembra pronto a portare uno scossone ancor più considerevole. Stando a quanto dichiarato dall’assessore al Bilancio Massimo Rossano pare che per il prossimo anno sia ipotizzabile una spesa per le utenze pari a 7,3 milioni di euro, +250% rispetto al 2021. “La speranza è che ci possa essere un’inversione di tendenza - ha commentato Rossano - ma oggi dobbiamo fare i conti con questi numeri”.