Onore ai caduti, musica e divertimento: "Natale con gli alpini" a Vallecrosia (Foto)

"Natale con gli alpini" a Vallecrosia. Una giornata di ricordo, festa e divertimento verrà proposta domenica 21 dicembre dai gruppi alpini di Vallecrosia e Camporosso con il patrocinio del Comune.

Al mattino, alle 9.15, una delegazione di penne nere porterà gli onori ai tre alpini caduti in missione di pace presso la caserma di Bevilacqua. Alle 10, invece, è previsto l'ammassamento presso il Monumento degli Alpini in via Don Bosco. Alle 10.30 vi saranno l'alzabandiera, onori ai caduti, la deposizione di una corona di alloro e i saluti delle autorità presenti mentre alle 11 verrà celebrata una santa messa presso il santuario di Maria Ausiliatrice.

Nel pomeriggio, invece, dalle 14.30 presso la pista di pattinaggio e i giardini Falcone e Borsellino gli alpini faranno gli auguri di Buon Natale alla città. "Sono previsti vin brulè, panettone e cioccolata calda. Il pomeriggio sarà, inoltre, allietato da molteplici attività: doni per tutti i bimbi, il trenino di Babbo Natale, il mercatino di Natale, il laboratorio di Brico, giro a cavallo e distribuzione da parte dell'Amministrazione comunale del panettone a tutti gli ultrasettantenni della città" - fa sapere Giuseppe Turone, capogruppo degli alpini di Vallecrosia - "Ci accompagnerà con le sue meravigliose note l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia del maestro Cocco".