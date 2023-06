'Bordighera Un Paese di Sapori': le eccellenze enogastronomiche del territorio e la buona cucina protagonisti a Bordighera Alta

Appuntamento molto atteso quello nelle piazze e nei carugi di Bordighera Alta, per degustare le specialità della buona cucina ligure, in un’atmosfera di festa con gli amici, tra arte, natura, tradizione, musica e divertimento. La manifestazione “Bordighera Un Paese di Sapori” in programma il 22 e 23 giugno è promossa e organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia della città delle palme in collaborazione con il Comune di Bordighera e il Patrocinio della Regione Liguria.

“Bordighera Un Paese di Sapori”, giunta alla sesta edizione, si è oramai conquistata un posto di rilievo nel panorama locale e lo confermano i tantissimi visitatori che ogni anno affollano il centro storico. Un’occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure. La kermesse di Bordighera Alta inizierà alle 19 e andrà avanti fino a mezzanotte. Il percorso engastronomico tra i carugi del centro storico è l’occasione per far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e le ricette, insieme alle bellezze storiche e artistiche dell’antico borgo. La proposta di Confcommercio e Comune di Bordighera si sviluppa nell’ambito dei programmi di rilancio e sviluppo del turismo e dell’economia del territorio ed è nata grazie alla volontà degli chef di creare un grande appuntamento per il territorio e al desiderio di fare squadra e offrire al pubblico un momento esclusivo, che unisca al piacere della degustazione delle eccellenze enogastronomiche anche un clima di festa e grande partecipazione.

“L'enogastronomia - afferma il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - costituisce una delle direttrici fondamentali del Piano strategico del Turismo condiviso con tutte le associazioni di categoria. Con l'evento Bordighera Un Paese di Sapori, il Centro Storico offre ogni anno l'opportunità di rappresentare l'eccellenza della nostra ristorazione in una cornice di straordinaria bellezza. Ringrazio Confcommercio e tutti gli operatori che hanno aderito a questa iniziativa per promuovere con grande entusiasmo il nostro Territorio”.

“Ci apprestiamo a superare il successo dello scorso anno di 'Bordighera Un Paese di Sapori' – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – insieme a Confcommercio e Comune di Bordighera: un appuntamento già entrato nella tradizione per turisti e residenti, grazie alla grandissima dinamicità dei ristoranti aderenti che presentano i piatti del territorio e diverse novità. L’attenzione ai prodotti certificati e il rispetto delle materie prime garantiscono l’elevata qualità delle preparazioni, mentre il clima di festa e di comunità introduce all’estate e al vivo della stagione turistica, sempre più influenzata dall’enogastronomia come gradiente di scelta delle mete di viaggio. La Liguria, e in questo caso il Ponente, sono scrigni di biodiversità che si riflettono sulla tavola e sulla varietà delle proposte unendovi una storia secolare e una straordinaria bellezza paesaggistica”.

“L'edizione di quest'anno – dice il presidente della Confcommercio di Bordighera Jean Pierre Novembre – ha tutte le premesse perché sia di grande successo, vista la grande partecipazione e l’entusiasmo di tutti i ristoranti aderenti che con grande spirito di iniziativa proporranno il meglio della tipicità enogastronomica del nostro territorio. Sono molto soddisfatto della completa adesione degli esercenti, soprattutto da parte dei nuovi, che con le recenti aperture completano l’offerta gastronomica del paese alto, a dimostrazione che un Paese di Sapori lascia un solco ben definito nello sviluppo ed armonizzazione dello stesso. Questa manifestazione che ogni anno porta circa 8000 persone a sera nel magnifico borgo vecchio, è divenuta a tutti gli effetti la più importante per l’apertura della stagione turistica estiva. Le collaborazioni con il Comune sono fondamentali per l’esistenza e per lo sviluppo della stessa ed il Patrocinio della Regione dimostra come Paese di Sapori sia approdata come appuntamento non più solo bordigotto, ma anche fiore all’occhiello di un comprensorio più ampio e riesca a ben figurare con altri appuntamenti prestigiosi a livello regionale".

Saranno gli chef ad allestire un ideale itinerario del gusto, con specialità a tema per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente Ligure. Le ricette più singolari e caratteristiche della tradizione ligure saranno dunque le indiscusse protagoniste: una miriade di profumi e di gusti che non mancheranno di stupire e soddisfare anche i palati più esigenti.

La formula è semplicissima. I ristoranti coinvolti nell’iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati seduti ad uno dei tavoli allestiti in Piazza G. Viale, Piazza del Popolo e lungo i carugi, a prezzi promozionali; il costo previsto per ogni singola portata è compreso tra i 4 e i 10 euro. Un’occasione non solo per i residenti, ma anche per i turisti, che potranno degustare ricette di gastronomia tipica in un contesto speciale.

L’evento si inserisce nel solco di “Bordighera Un mare di sapori”, manifestazione di grande successo che richiama a Bordighera migliaia e migliaia di visitatori e che quest'anno giunge alla sua ottava edizione, in programma il 24, 25 e 26 luglio sul Lungomare Argentina. Non mancheranno i concerti dal vivo a fare da cornice musicale durante le serate.