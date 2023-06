Seborga: inaugurazione del Museo della Zecca e del Museo dei Luigini e il raduno d’auto d’epoca 'Memorial Mirko Rondelli'

Doppio appuntamento a Seborga per domenica prossimo, quando alle 10.30 saranno inaugurati il Museo della Zecca, gestito dalla Pro Seborga, e il Museo dei Luigini - Collezione Minervini, gestito dal Consigliere della Corona del Principato di Seborga Franco Murduano.

Due attività distinte, ma profondamente legate l’una all’altra, da cui anche la decisione di inaugurarle congiuntamente, perché entrambe legate alle famose monete che il Principato di Seborga ha coniato sin dal 1666 e perché i due locali si trovano l’uno di fronte all’altro, in Vicolo Chiuso, tra i caratteristici carruggi del paese. L’inaugurazione vedrà la partecipazione di S.A.S. la Principessa Nina, che taglierà il nastro dei due locali che si apprestano così ad accogliere turisti e curiosi, arricchendo l’offerta culturale di Seborga. A seguire verrà offerto un aperitivo presso il Ristorante Marcellino’s.

Quello del Museo della Zecca è un progetto in cantiere da tempo, ma l’inaugurazione è stata poi più volte rimandata per via della pandemia. Il Museo vedrà l’esposizione di alcuni macchinari adibiti al conio dei luigini, tra cui un torchio e un conio del 1869. La Collezione Minervini esporrà invece tutti i luigini del Principato, nelle varie emissioni realizzate, ed è un’idea più recente nata dal Consigliere della Corona Franco Murduano, che ha ristrutturato un locale di sua proprietà e si è adoperato in prima persona per realizzare l’esposizione.

“A Seborga mancava un museo delle monete e, avendo un locale proprio di fronte a quello che doveva essere il Museo della Zecca, ho pensato di metterlo a nuovo e di realizzare a mia volta un’esposizione che fosse complementare, con l’idea di fare un regalo ai Seborghini e ai visitatori del nostro paese - spiega Murduano – e ho voluto dedicare l’esposizione alla mia mamma, Pasqualina Minervini: lei era molto amica della mamma del Principe Giorgio I, Teofila Taggiasco, e aveva in grande simpatia Giorgio, ammirando il suo interesse per la storia di Seborga ed il suo entusiasmo verso il progetto di rifondare il Principato; purtroppo è mancata senza che potesse vedere appieno tutto lo straordinario lavoro da lui iniziato, che oggi prosegue con una tradizione lunga ormai sessant’anni. Intitolare l’esposizione alla sua memoria mi è sembrato il giusto riconoscimento per una donna che, prima ancora che mia madre, è stata una fiera Seborghina”.

Nel locale, ad entrata libera, trovano posto vari pannelli esplicativi con la storia dei luigini e tutte le monete realizzate negli ultimi anni, compresa la ricercata moneta da 7 luigini e mezzo del 1995 da un’oncia di argento 999, oltre che un esemplare dei rarissimi luigini del 1669 e del 1671.

“Sono molto felice ed entusiasta per l'apertura di questi due nuovi musei che permetteranno di immergersi nell'affascinante mondo dei luigini e della storia che rappresentano - commenta la Principessa Nina - Questi musei sono delle preziose gemme che arricchiranno il nostro paese e susciteranno meraviglia e ammirazione tra i visitatori, sia nazionali che internazionali, valorizzando il patrimonio culturale locale. Desidero esprimere un caloroso ringraziamento alla Pro Seborga per aver finalmente completato il tanto atteso Museo della Zecca e soprattutto al nostro Consigliere della Corona Franco Murduano per aver personalmente voluto creare la bellissima Collezione Minervini e per aver abbracciato questo progetto, di cui beneficerà tutta la Comunità, con entusiasmo, impegno e passione”.

Sempre domenica si terrà a Seborga anche il Memorial Mirko Rondelli, raduno di auto d’epoca (ante anno 1950) promosso da Ruote d’Epoca - Riviera dei Fiori. Il corteo partirà da Ospedaletti alle 10:15 e arriverà a Seborga dopo un’ora, accolto dalla Principessa Nina e dai Consiglieri della Corona. Alla loro presenza, alle 11:45 circa verrà eseguito uno sparo del cannone presso il Belvedere di Piazza Martiri Patrioti. La comitiva ripartirà da Seborga alle 12:30 per fare ritorno a Ospedaletti.