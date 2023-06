Bordighera: 'La Tela dell’anima' di Donatella Lauria presentato da Marco Vallarino, due 'penne' a confronto

Non solo una semplice presentazione, ma un dibattito con l’autrice. 'La Tela dell’anima' (in ristampa con la casa editrice L’Erudita di Giulio Perrone Editore), di Donatella Lauria, ex corrispondente del Secolo XIX, approda sul lungomare di Bordighera, presso lo storico bar Atù.

Sarà un fine pomeriggio "letterario", arricchito dalla presenza del giornalista e scrittore Marco Vallarino che modererà l’evento. Appuntamento venerdì dalle 17.30.

Donatella Lauria è giornalista e insegnante. Amante della filosofia e della scrittura, ha svolto gli studi classici e teologici nel capoluogo ligure. Insegna Religione al liceo Aprosio di Ventimiglia. È stata per anni corrispondente del 'Secolo XIX', occupandosi di cronaca, politica, cultura e spettacoli. Ha collaborato con Avvenire, con testate giornalistiche on-line e ha curato vari uffici stampa a livello nazionale.

La Tela dell’anima (L’Erudita di Giulio Perrone edizioni), è un romanzo breve, introspettivo, che parla delle fragilità umane.

E’ la storia di Lorenzo, del suo viaggio interiore prima che fisico, alla scoperta di sé. "Questa ricerca - racconta Donatella Lauria - con il suo stile empatico e comprensivo, richiede il coraggio di guardarsi dentro, di ascoltarsi, di affrontare il peso degli errori commessi e la forza di camminare controvento accettando la possibilità di deludere le aspettative degli altri".