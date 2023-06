Sanremo: è il giorno della Giraglia, questa sera il via con lo spettacolo dei fuochi d’artificio a porto vecchio

Come da tradizione la Rolex Giraglia apre l’estate degli eventi a Sanremo. Oggi è il grande giorno con il via in programma questa sera e lo spettacolo pirotecnico che alle 22.30 farà da cornice allo start della 70ª edizione. La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, Fédération Française de Voile e in collaborazione con Société Nautique de Saint-Tropez e con lo Yacht Club Sanremo.



Le imbarcazioni iscritte sono 60, dai 9 ai 21 metri della brasiliana ‘Camiranga’ e sono già visibili tra le banchine del porto a due passi dal cuore di Sanremo. Dopo i fuochi d’artificio partiranno in direzione di Saint Tropez dove si fermeranno per tre giorni con percorsi costieri. Poi la prova clou tra Saint Tropez, Isola della Giraglia e Genova dove le imbarcazioni saranno ospitate nel porto dello Yacht Club Italiano.

Sanremo è pronta per il grande evento di inizio giugno, uno dei trofei più prestigiosi nel panorama velico internazionale. Ancora una volta la Città dei Fiori è la casa della grande vela.