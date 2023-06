Sanremo: momento amarcord Carlin's Boys, oltre un centinaio gli over 60 partecipanti all'incontro (Foto)

Una grande festa nel nome della Carlin's Boys. Un centinaio di Over 60 ex militanti nella società nerazzurra di Sanremo si sono ritrovati questa volta non su un campo di calcio ma a cena al ristorante Marinella nella città dei fiori.



Una iniziativa che ha visto protagonista Giancarlo "Lallo" Grammatica, ex, oltre che della Carlin's, di Sanremese, Albenga, Suzzara e Intemelia, ora impegnato con ottimi risultati nel golf. Grammatica ha contattato uno a uno tutti quelli poi intervenuti. A inizio serata Marco Silvano Corradi ha brevemente presentato l'evento ricordando i soci fondatori della Carlin's Boys, a partire da Carlo Carcano, allenatore della Juventus con la quale vinse quattro consecutivi scudetti, i valori che hanno caratterizzato la società volta non solo al conseguimento dei risultati sportivi ma a forgiare atleti che facessero della correttezza, lealtà e sportività le loro peculiarità e un ricordo di dell'allenatore Rino Grammatica, fermatosi in Riviera dopo essersi sposato a Taggia, che aveva forgiato fino a tre generazioni di sanremesi e che si è fatto apprezzare anche, oltre alla bravura sul campo, per la grande signorilità.



E' quindi intervenuta il vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri che ha ricordato quando, giovanissima, era segretaria della Carlin's Boys. E Corrado Angeloni, per 14 anni presidente provinciale della Federazione italiana gioco calcio, che ha spiegato cosa significasse essere "carlino". Quindi Giancarlo Grammatica ha spiegato lo spirito dell'iniziativa con la speranza di ripetere più spesso avvenimenti analoghi. Durante la cena è stato un susseguirsi di "ti ricordi" e di aneddoti. Agostino Orsino, autentico showman, già calciatore poi prestato al mondo dei rally che lo impegna tantissimo, è passato fra i tavoli per interviste ai presenti. Si è scoperto che l'ex presidente del casinò, Adriano Battistotti, una volta avanzò troppo, tirò un calcio al pallone e si girò immediatamente indietro per tornare in difesa e non si accorse che quel pallone... finì in rete. L'unico goal che segnò in quel campionato.



Fra i presenti anche due dei calciatori che vennero tesserarti nel lontano 1947, anno di nascita della Carlin's Boys. Vale a dire Gianni Balestra, 90 anni, e Alessandro Barbieri, 91. Ospiti il ventinigliese Elio Gastaldo, per tre anni capitano dell'Imperia, e il suo amico Gianfranco Maggioni, ex delle giovanili della Sampdoria. Inutile ricordare che fra i presenti molti sono diventati figure importanti per Sanremo come professionisti, medici avvocati o imprenditori. E anche calciatori professionisti e talent scout, allenatori o dirigenti calcistici.