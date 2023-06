Vallebona, piazza XX Settembre gremita per l'incontro con il poeta e scrittore Franco Arminio (Foto e video)

Piazza XX Settembre a Vallebona gremita per l'incontro con il poeta e scrittore Franco Arminio. L'evento, andato in scena ieri sera nel centro storico, è stato organizzato dall'associazione culturale A Cria con il patrocinio del comune di Vallebona.

Il poeta, scrittore, regista e paesologo ha letto poesie tratte dal suo ultimo libro "Sacro minore" ma anche da altre sue opere. "Il mio spettacolo è un misto di letture e racconti che hanno nel cuore il paese" - dice Franco Arminio - "Mi occupo dei paesi, quindi, qui sono a mio agio".

L'appuntamento rientrava tra gli eventi del calendario delle manifestazioni estive del Comune. "Franco Arminio mi è apparso sui social e così l'ho seguito. Mi ha tenuto compagnia proprio nel momento più particolare della nostra vita. Leggendo le sue poesie ho trovato in lui una piacevole compagnia. L'ho segnalato anche alla mia vicesindaco Ingrid Marchot e da lì è nata la mia conoscenza. Quando Pia Viale ci ha detto passa Franco Arminio di qua, in poco tempo abbiamo organizzato questa serata" - afferma il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - "Negli ultimi anni ha messo a punto un modo assai originale di portare in giro la poesia. Il suo non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, Sacro minore. Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori ma un po' tutte queste cose intrecciate assieme. La sua si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa. E' il secondo evento del calendario delle manifestazioni estive. Sono serate in cui il pubblico e il luogo sono assai importanti: ogni evento è unico e irripetibile".

"Abbiamo invitato il poeta Franco Arminio, molto noto anche come scrittore, regista e paesologo. E' un uomo di una grande sensibilità e di grande talento" - dichiara Pia Viale dell'associazione culturale A Cria - "Come associazione culturale abbiamo messo in cantiere questa serata un po' all'improvviso. Siamo attenti a richieste e proposte di eventi che possano essere di interesse e di qualità come questo".

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, centro dell'Irpinia orientale in provincia di Avellino. Collabora con diverse testate locali e nazionali, come "Il manifesto", "Il Mattino" di Napoli, "Ottopagine", "Corriere del Mezzogiorno", ed è animatore del blog "Comunità Provvisoria". Paesologo, Arminio racconta i piccoli paesi d'Italia, e ha realizzato anche vari documentari: nel 2009 con Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia (Laterza) ha vinto il Premio Stephen Dedalus per la sezione "Altre scritture". Nel luglio 2011 con Cartoline dai morti (Nottetempo) ha vinto per la seconda volta il Premio Stephen Dedalus per la sezione "Altre scritture". Ha scritto diversi libri: Viaggio nel cratere (Sironi, 2003), Circo dell'Ipocondria (Le Lettere, 2006), Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia (Laterza, 2008), Poeta con famiglia (Edizioni d'If, 2009), Nevica e ho le prove. Cronache dal paese della cicuta (Laterza, 2009), Cartoline dai morti (Nottetempo, 2010), Oratorio bizantino (Ediesse, 2011, prefazione di Franco Cassano), Geografia commossa dell'Italia interna (Bruno Mondadori, 2013), La punta del cuore, una raccolta di poesie dedicate alla madre (Mephite, 2013), Nuove cartoline dai morti (Pellegrini, 2016), Lettera a chi non c'era (Bompiani, 2021) e Studi sull'amore (Einaudi, 2022).