Imperia: mercoledì e giovedì in Calata Cuneo due serate musicali con gli alunni del 'Nazario Sauro'

Le orchestre del corso ad indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo 'Nazario Sauro' di Imperia saranno protagoniste di due serate che si terranno mercoledì e giovedì prossimi in Calata Cuneo ad Imperia.

Sei gruppi orchestrali si alterneranno sul palco presentando un programma tra il classico ed il moderno. Entrambe gli spettacoli vedranno la partecipazione della cantautrice Chiara Ragnini in occasione del progetto 'Cantautori in classe' che ha guidato i ragazzi nella creazione di una canzone. Gli spettacoli saranno organizzati in collaborazione con il Comitato San Giovanni di Oneglia.

Mercoledì lo spettacolo avrà inizio alle 18,45 e giovedì alle 20,30. In caso di maltempo i concerti si effettueranno nelle medesime date alle 20,30 presso la Chiesa del Cristo Re a Borgo San Moro. I corsi ad Indirizzo Musicale sono presenti nell'Istituto Sauro da più di trent'anni fornendo un percorso di apprendimento musicale di alto livello formativo sia nell'ambito solistico che in quello cameristica/orchestrale.

I docenti del corso ad indirizzo musicale sono: Luisa Repola (pianoforte), Claudio Passarotti (chitarra), Alfio Badano (percussioni), Felice Bellini (violoncello), Davide Calcagno (flauto), Leonardo Ferretti Gallino (pianoforte), Marco Bortoletti (flauto), Davide Ravasio (clarinetto).