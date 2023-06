Vallecrosia, lezione all'aria aperta: i bimbi dell'Andrea Doria visitano l'associazione Marinai (Foto e video)

Lezione all'area aperta per i bimbi dell'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia. Gli alunni della classe 3 B, accompagnati dalle maestre Rita, Maria Concetta e Mazina, questa mattina, si sono recati nella sede dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia e hanno ascoltato le interessanti spiegazioni di un membro, Ettore Giovannetti, sul mare, le barche e il mondo della marina.





"Oggi abbiamo avuto il piacere di avere i bambini delle scuole elementari di Vallecrosia. E' stata un'occasione per avvicinare i bambini della classe 3 B al mare e al mondo della marina" - spiega Ettore Giovannetti dell'associazione nazionale Marinai d'Italia della sezione di Vallecrosia - "E' bello che ci sia un rapporto tra i giovani, che cominciano a capire un po' di più il territorio che li circonda e associazioni come la nostra".

"Abbiamo organizzato questa lezione con l'associazione Marinai di Vallecrosia per portare un po' fuori i bambini. E' stata un'occasione per conoscere meglio un'associazione della nostra città che si è resa disponibile a tenere una lezione sulla pesca, sulle barche e sulle regole e azioni da compiere per fare uscite in mare. Domani pomeriggio i bambini torneranno qui per festeggiare la fine dell'anno insieme ai genitori" - dice la maestra Rita - "Probabilmente, se riusciamo, il prossimo anno organizzeremo altre simili uscite".