Vallecrosia sempre più inclusiva, l'associazione Marinai realizza e posiziona passatoia per spiaggia (Foto e video)

Nuova passatoia in legno per scendere in spiaggia. È stata realizzata e posizionata dall’associazione Marinai di Vallecrosia.

Un’iniziativa pensata per rendere la città più inclusiva e la spiaggia più accessibile sia a passeggini e carrozzine che alle persone con disabilità. "Vogliamo collaborare con il Comune per valorizzare la città e renderla più inclusiva e così abbiamo deciso di realizzare una passatoia, soprattutto per i disabili" - fa sapere Claudio Gibelli, contabile dell'associazione Marinai di Vallecrosia parlando della passatoia posizionata ieri davanti alla sede - "Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e al posizionamento della passatoia, in particolar modo Maccario che ci ha dato una mano per i materiali".

"E' la prima di molte iniziative" - sottolinea Gibelli - "Nei prossimi giorni incontreremo e intratterremo i ragazzi delle scuole per spiegare come funziona la Marina e l'associazione, poi pensavamo di portare qui, almeno due volte, a luglio e ad agosto, gli ospiti della Casa Rachele Zitomirski per dare a loro la possibilità almeno di bagnarsi i piedi in mare. Pensavamo, inoltre, di ospitare una commedia dialettale quest'estate se riusciamo".