Imperia: l'artista Serenella Sossi espone al “Festival della cultura mediterranea”

Nell’ambito della 22ª edizione del “Festival della cultura mediterranea di Imperia”, che si terrà il 2, 3, 4 giugno a Porto Maurizio, Serenella Sossi è stata invita ad esporre per la sezione “arte” e sarà presente con una sua mostra di pitture, sculture e ceramiche.

L’esposizione, visibile dal 2 al 4 giugno dalle 9.30 alle 19.30, sarà allestita in uno stand all’inizio di via Cascione, di fronte al negozio di moda e profumi AIMO, dove, nell’elegante vetrina, sono anche esposti un quadro di gran formato e una scultura in bronzo dell’artista.