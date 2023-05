Sanremo: l'Ariston compie 60 anni, tanti spettacoli ed un rinnovamento tecnologico nelle sale (Foto e Video)

L’Ariston di Sanremo compie 60 anni e, per festeggiare al meglio il compleanno, la famiglia Vacchino ha deciso di organizzare una lunga serie di spettacoli che andranno avanti fino ad ottobre, con personaggi straordinari della musica e dell’intrattenimento.

Il via, però, sarà proprio per i sanremesi (o per i turisti che saranno in città) perché mercoledì pomeriggio è prevista un ‘porte aperte’ per visitare l’intera struttura. Ai presenti verrà fatto un escursus sulla storia del teatro e proposta la proiezione di un documentario sul Festival di Sanremo, quindi anche un ‘Time lapse’ con il montaggio e lo smontaggio della scenografia. Sale del Roof saranno allestite con una serie di mostre: all’1 le scenografie e le locandine mentre al 2 la mostra dei primi 30 anni della storia del Tenco. Al 3 le produzioni degli spettacoli dell’Ariston e le foto degli stessi mentre al 4 ‘Gli anni ’30, Sanremo la perla della riviera’.

Giovedì sarà Massimo Ranieri a suggellare il compleanno dell’Ariston e anche una profonda amicizia con la famiglia Vacchino. Lo showman napoletano proporrà lo spettacolo ‘Sogno e son desto’, che vanta più di 800 repliche nei teatri italiani. Saranno proposte canzoni dei più grandi cantautori italiani.

Nel corso dei prossimi mesi saranno, come detto, moltissimi gli spettacoli che saranno proposti al pubblico. Tra questi la musica di Fabio Concato e di Simona Molinari, ma anche la comicità di Maurizio Lastrico, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Colombi e Andrea Pucci, lo spettacolo ‘Singing musical’ e un gala di danza con l’omaggio a Rudolf Nureyev. A fine agosto la comicità la farà da padrona con una serata pregna di personaggi da Colorado, Zelig, Camera Cafè ed altri.

Per festeggiare i 60 anni l’Ariston ha anche due progetti, portati a termine grazie al Pnrr. Il primo riguarda il cambio delle lampade dei proiettori, da xeno al laser per migliorare ulteriormente la qualità dell’impianto. Il secondo riguarda le sale Roof, con il cambio dell'impianto di condizionamento. In questo modo si avrà un maggiore efficientamento e meno CO2 emessi in atmosfera. Proprio per questo le sale saranno chiuse dall’11 al 31 luglio.

In previsione anche un totale ‘ripensamento’ del Ritz per farla diventare una sala a 5 stelle con nuove poltrone ed un nuovo impianto sonoro.