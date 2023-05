Festival 2024, Fiorello a 'Tv Talk': “Vi pare reale che Amadeus non lo faccia? Se glielo chiedono fa pure il sesto”

Niente di vero, era solo uno scherzo. Le parole di Fiorello durante l'ultima puntata di 'Viva Rai 2' hanno agitato non poco le acque in casa Rai, oggi lo showman ha chiarito tutto intervenendo a 'Tv Talk', storica trasmissione di Rai 3.

“Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto” ha commentato Fiorello incalzato in merito ammettendo lo scherzo all'amico Amadeus.

“Sapevo che lo avrebbero chiamato l'ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio - ha aggiunto scherzando anche sul nome del nuovo amministratore delegato Rai - mi ha detto che gli ho rovinato il venerdì”.