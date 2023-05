Ombre sul Festival 2024, Fiorello: “Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo”

“Amadeus mi ha detto che non sa se quest’anno farà Sanremo”. Fiorello non fa giri di parole in una puntata del suo ‘Viva Rai 2’ fortemente incentrato sulle nomine Rai e sulle dinamiche interne alla Tv di Stato dopo il cambio di governo.

“Mi ha detto di non dirlo - ha aggiunto sorridendo il conduttore - ma forse ha intenzione di non farlo”. E il tono serio della dichiarazione fa pensare che non si tratti di una delle molte gag tra i due amici di lunga data.

Già nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni su possibili cambi della guardia al vertice del Festival di Sanremo specie dopo le polemiche sulle tematiche gender delle scorse edizioni. In poche parole: il governo vorrebbe dare la propria impronta al prodotto più importante della televisione italiana. Un cambio alla direzione artistica che potrebbe non andare giù al conduttore dei record.