Amadeus da Fiorello: “Non ci sono agenti segreti che controllano, rimango volentieri in Rai”

E, alla fine, parlò il diretto interessato. Questa mattina Amadeus è intervenuto in diretta a 'Viva Rai 2' con l'amico Fiorello per fare chiarezza in merito alle voci circolate nei giorni scorsi sui suoi rapporti con Rai e sul suo futuro alla conduzione del Festival di Sanremo.

“Non ci sono agenti segreti che controllano. Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato Roberto Sergio”, queste le parole di Amadeus a 'Viva Rai 2'. E poi, incalzato da Fiorello in merito a presunte epurazioni: “Rimango volentieri in Rai”. Amadeus ha poi annunciato la sua presenza in diretta a 'Viva Rai 2' per la puntata conclusiva del prossimo 9 giugno.