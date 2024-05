Sanremo: domenica 12 la 'Fiera di Maggio', le bancarelle tra lungomare Calvino e piazzale Dapporto

Torna domenica 12 la ‘Fiera di Maggio’ a Sanremo. Un appuntamento classico come quello di ottobre, quando le bancarelle vengono allestite nella domenica vicina al giorno del Santo Patrono.

Anche quest’anno, per i lavori che si stanno svolgendo in piazza Eroi Sanremesi per la costruzione del nuovo parcheggio sotterraneo, la fiera verrà proposta tra lungomare Calvino e piazzale Dapporto.

Una location che trova sempre ampi consensi tra i clienti delle bancarelle che, da diversi mesi trovano spazio in via Adolfo Rava, nell’ambito dello sdoppiamento del mercato proprio per i lavori di piazza Eroi.