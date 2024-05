Bordighera: incontri con gli autori al Museo Bicknell in occasione del 'Maggio dei Libri 2024'

Sabato prossimo alle 16, primo incontro della rassegna “Incontri con gli Autori” che si terranno per tutto il mese nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera, che aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale ministeriale di promozione della lettura “Il Maggio dei Libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Sabato prossimo 4 maggio si inaugura il ciclo di incontri con il volume di Corrado Tomaselli e Davide Traverso dedicato a L’Esercizio del Duello giuridico tra il VI° ed il XIII° secolo: Ermeneutica e traduzione del Summa de Pugna di Roffredo Beneventano, pubblicato nel 2023. Il volume descrive l’esercizio del “duello ordalico”, forma di duello diffusa durante il Medioevo, in particolare presso i popoli di ceppo germanico, analizzato sotto tutti i suoi aspetti: marziale, religioso, sociale, giuridico e storico, a partire dall’alto medioevo.

Uno studio di approfondimento sulla “monomachia” (scontro tra due contendenti), dal periodo dei Longobardi fino alla sua estinzione, supportato dal testo più antico e più importante della storia del diritto, ovvero la Summa de Pugna di Roffredo Beneventano (Benevento, 1140-1270), giurista e professore universitario a Bologna e poi Arezzo, tradotto per la prima volta in italiano.

Corrado Tomaselli: esperto di Arte delle Armi Bianche, si occupa della preparazione del guerriero e dell'uomo d'armi in Duello nell'epoca antica dal tempo di Omero al XVII° secolo. Ha partecipato a convegni internazionali di argomento storico insieme a docenti di università europee come la Universitée Sorbonne, la London University e la Scuola Superiore Normale di Pisa, con interventi specifici sulla sua materia, pubblicati agli atti. Nominato esperto di Armi Bianche Antiche dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria ha prestato la sua consulenza a quest'ultima ed a restauratori e storici dell'arte per la datazione ed il restauro di numerosi dipinti e sculture. Lavora come Maestro d'Armi per la Fondazione Lirica Teatro Carlo Felice di Genova. Ha pubblicato nel 2013 (Steccato Segreto) "Dell'Arte Gladiatoria". Tiene masterclass presso licei nazionali sul Duello nella letteratura e nel teatro. Ha fondato insieme a Davide Traverso il "Centro Studi sul Duello Antico del M°Tomaselli".

Davide Traverso: laureato a pieni voti e con lode con un corso di laurea specialistica quinquennale in Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo Beni Immobili ed Archeologici, ha partecipato negli anni a numerosi convegni, attività e diverse campagne di scavo archeologico di ambito romano e medievale sul territorio italiano, approfondendo in particolar modo il campo del rilievo archeologico. Laureato con laurea specialistica quinquennale in Architettura con una tesi di progettazione architettonica, ha avuto modo di lavorare su importanti cantieri di costruzione all'estero. Attualmente lavora nel sistema dell'Arte Contemporanea di alto livello. Da sempre appassionato di Storia, Archeologia, Antichità, ed alla figura del Guerriero, dal 1998 frequenta gli insegnamenti del M° Corrado Tomaselli applicando i principi della Archeologia sperimentale alla ricostruzione del Duello e dell'Arte delle Armi.