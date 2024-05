Sanremo: presentata l'edizione 2024 di 'Fondali puliti', appuntamento sabato 25 al porto

Si è svolta in Comune di Sanremo la riunione di coordinamento per ‘Fondali Puliti’, manifestazione che torna a Porto Vecchio il prossimo 25 maggio, dalle 8,30 alle 12, diventata un’importante ricorrenza per sensibilizzare la cittadinanza e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali.

Lo scopo della manifestazione è ripulire il fondale dello specchio acqueo all’interno del porto vecchio di Sanremo. La prima edizione, su iniziativa dell’associazione di pescatori sportivi dilettanti ‘U Luvassu’, ha consentito di raccogliere svariati quintali di rifiuti e, successivamente, ha visto il coinvolgimento di altre realtà e associazioni, in primis il Consolato del Mare di Sanremo che ne ha assunto in seguito l’organizzazione.

‘Fondali puliti’ è reso possibile grazie alla disponibilità del professionista Fabio Avagnina, che da numerosi anni collabora gratuitamente alla buona riuscita della manifestazione, e dei subacquei della Marina Militare. I soggetti che negli anni hanno dato il loro contributo a “Fondali puliti” sono: Consolato del Mare di Sanremo, A.P.S.D. U Luvassu, Yacht Club Sanremo, ASD Canottieri Sanremo, Lega Navale, I Deplastificati, Famija Sanremasca, ASD Il Timone, Circolo Velico Capoverde, Club per l’Unesco di Sanremo in collaborazione con Comune di Sanremo, Amaie Energia e Servizi e Capitaneria di Porto.