La rassegna del Teatro dell'Albero andrà in scena al Casinò di Sanremo con uno spettacolo del Premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello.

"Non si sa come", il lavoro teatrale che verrà messo in scena, è l'ultimo che l'autore ha scritto e ultimato e racconta il contrasto che si viene a creare nell'uomo tra la propria ragione e i propri desideri.

Lo spettacolo si terrà domenica 19 maggio alle ore 16.