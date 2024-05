Sanremo, la Confcommercio protagonista a Vela&Sapori con stand e cookingshow

A Sanremo, in occasione di “Grandi regate internazionali – Ior&Rorc Class Meeting e Vela&Sapori”, rassegna che unisce regate, cultura e cucina, la Confcommercio sarà protagonista attraverso gli stand di molte aziende associate e i cookingshow di rinomati chef del territorio. Il villaggio dell’evento sarà aperto da venerdì 17 a domenica 19 maggio. I cooking show sono in programma nella giornata di sabato 18 maggio.

Nel villaggio di Vela&Sapori sono dodici gli stand di aziende della Confcommercio che propongono al pubblico tipicità del territorio. Di particolare rilievo lo stand che la Fipe, la federazione dei Pubblici Esercizi della Confcommercio, ha dedicato alla Giornata della Ristorazione. Economia e ospitalità. Sono questi i temi al centro della seconda edizionedella Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana, l’appuntamentopromosso da FIPE-Confcommercio, con il patrocinio delMinistero degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e delMade in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, delMinistero della Cultura e del Ministero del Turismo.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Si tratta di un evento di grande importanza per l’intera città. Spesso ci si dimentica che a Sanremo è necessario lavorare a 360 gradi, guardando anche al mare e agli eventi del nostro Yacht Club, che sicuramente portano economia alla città. Di fronte all’importanza e alla qualità dell’evento, Confcommercio, come sempre, si è fatta trovare pronta, non solo attraverso i cooking show, ma anche con convenzioni da parte dei ristoranti, molto legati agli equipaggi. Vela&Sapori per noi è di grande rilievo in quanto legato a un territorio che ci differenzia da altre città competitor in quanto guarda alla terra e al mare con prodotti di altissima qualità e grandi chef in grado di trasformarli in gustosissime ricette”.

Dice il Presidente Provinciale della Fipe Confcommercio Enrico Calvi: “Per la Fipe un grande onore e responsabilità essere partner di un evento così importante per il comparto nautico e il territorio. Tre chef di riferimento per il Ponente ligure esalteranno i prodotti della nostra terra con un dinamico cooking show nellagiornata di sabato e questo ci riempie di orgoglio. Un modo splendido per celebrare al meglio la Giornata della ristorazione Italiana del 18 maggio”.

VILLAGGIO VELE & SAPORI

Gli stand della Confcommercio

1. Cantine SanSteva

2. Barbarasa Gin

3. Torrefazione Brasiliana

4. My dream

5. Ranise agroalimentari

6. Sanremo Fiorita

7. AG Sanremo Piante

8. Panificio Giuliani

9. La Colombiera

10. OmasSeifen

11. Quiksilver

12. FIPE Confcommercio - GIORNATA DELLA RISTORAZIONE

VILLAGGIO VELE & SAPORI

Confcommercio - Chef cooking show – sabato 18 maggio

1. Ristorante Da U Titti – RiccardoFarnese 15:30

2. Ristorante Marixx - Riccardo Marcenaro 16:30

3. Ristorante I Birichini - Nicola Alberti 17:30

4. Osteria del marinaio di Sanremo - Umberto Brancaccio