E’ stata avviata dall’Asl 1 Imperiese una indagine interna per capire i motivi del decesso del neonato, avvenuto questa notte, all’ospedale di Imperia.

E’ emerso che il neonato non è morto a pochi minuti dal parto ma, purtroppo, è nato morto.

L’Asl 1 è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, in attesa del nulla osta per il riscontro diagnostico. “Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia – sottolinea l’azienda - per il terribile lutto che l’ha colpita”.