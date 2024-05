Vallecrosia: annullata la manifestazione 'A bun patu' di luglio, la maggioranza replica a Confcommercio

“L'evento 'A bun patu' è sempre stato una giornata finalizzata a creare un volano commerciale positivo. Negli ultimi anni, purtroppo, le adesioni si sono progressivamente ridotte, anche a causa dei cambiamenti che sono intervenuti nel settore del commercio, che prescindono dalla nostra realtà locale”.

Interviene in questo modo la maggioranza di Vallecrosia, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Confcommercio in merito alla manifestazione prevista per luglio. "Per quanto riguarda l’aumento dei costi - prosegue - deriva da una Nota della Gazzetta Ufficiale del 2017, che indica l'obbligo per gli organizzatori privati o promotori di eventi, di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza, per le manifestazioni che hanno un ritorno economico. La Nota è stata recepita a Gennaio 2024 nel Regolamento della Polizia Locale. Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, le disposizioni sono inserite nel nuovo appalto sottoscritto con il gestore".

"Comprendiamo la difficoltà di Confcommercio nel gestire l’organizzazione dell’evento - termina la maggioranza vallecrosina - ma purtroppo, sono cambiate le condizioni, non per nostra volontà. Fiduciosi che in futuro possa proseguire la collaborazione, che in questi anni è sempre stata proficua, con l’associazione per altre iniziative, che possano creare un volano economico positivo alla nostra città".