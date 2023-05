Elezioni Ventimiglia, come cambia il voto tra politiche e amministrative: FdI perde 20 punti e scende al terzo posto nella coalizione

Le elezioni amministrative di Ventimiglia hanno per l’ennesima volta messo in luce la forbice tra le scelte dell’elettorato quando si tratta di decidere questioni romane e quando, invece, la scelta può andare a toccare dinamiche interne al proprio ‘giardino’.



Analizzando il voto nella città di confine a otto mesi dalle politiche del 25 settembre emerge un quadro completamente diverso, specie all’interno del centrodestra di governo. A fine estate a Ventimiglia, città che da tempo fa i conti con argomenti di stretta attualità molto vicini alla narrazione dei partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia aveva ottenuto un netto 32,48% alla Camera e 33,26% al Senato seguendo così il trend nazionale. Quasi doppiata la Lega con i suoi 18,97% e 15,24%, più arretrata Forza Italia con l’8,15% e il 9,19%. Dall’altra parte della staccionata, il Partito Democratico ottenne il 12,28% alla Camera e il 12,43% al Senato.

Le dinamiche interne alla ‘triade’ di centrodestra sono però completamente cambiate al voto amministrativo, quando in ballo c’è il governo della città. Nessuno è più al proprio posto con la Lega a guidare la coalizione con il 12,45%, Forza Italia al secondo posto con l’11,23% e Fratelli d’Italia in coda con il 10,57%. Impossibile, quindi, non notare il netto calo del partito di Giorgia Meloni che, nel giro di otto mesi e nel passaggio da politiche ad amministrative, è passato da una percentuale in linea con il dato nazionale al terzo posto nella squadra del centrodestra. Forza Italia sale al secondo posto e la Lega guida la squadra.

Scende lievemente anche il consenso nel mondo del centrosinistra con il Partito Democratico che da settembre a maggio ha perso due punti scendendo al 10,79% ma piazzandosi davanti a Fratelli d'Italia.