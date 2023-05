I cambi ai vertici Rai tirano in ballo anche il Festival: presunte intromissioni nella scelta del cast

E se Fiorello, in fondo, avesse detto una mezza verità? Prima la boutade a ‘Viva Rai 2’, poi la retromarcia a ‘Tv Talk’, due scenari che lasciano trasparire acque agitate in quel di corso Mazzini nei giorni della rivoluzione portata dal governo con cambi di poltrone che non stanno piacendo a chi dentro la tv di Stato lavora.

Il Corriere della Sera, nella sua versione online, solleva qualche dubbio sulle intenzioni di Amadeus in merito al prossimo Festival di Sanremo e parla di un possibile malumore dovuto a presenze sgradite durante il casting. Stando a quanto riporta il CorSera, pare si siano palesati emissari Rai durante le audizioni per, citiamo testualmente, “evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical”, figura contestata dall’ala conservatrice del Paese anche, e soprattutto, dopo il bacio con Fedez sul palco dell’Ariston.