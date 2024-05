Sanremo: Carmine Abate apre domani il mese di maggio per i 'Martedì Letterari' del Casinò

Al Casinò di Sanremo il mese di maggio si apre con il gradito ritorno di Carmine Abate, ‘Premio Campiello’. Domani, alle 16.30 al teatro del Casinò, lo scrittore parlerà del suo ultimo libro ‘Un paese felice’ (ed. Mondadori). Letture scelte con gli attori del Teatro dell’Albero. Ingresso libero.

‘Un paese felice’: le pietre con cui sono state costruite le case di Eranova, in Calabria, parlano la lingua della leggenda e sono impastate di un magma ribollente capace di travolgere il mondo per come ci viene consegnato. Negli anni Settanta Eranova è ancora un paese giovane, fondato nel 1896, quando alcuni massari e contadini si ribellarono al marchese proprietario delle terre in cui vivevano per rivendicare la propria libertà, dare sostanza a un’utopia, edificarla in pietra e carne.

Carmine Abate è nato a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria. Emigrato da giovane ad Amburgo, oggi vive in Trentino. Come narratore, ha esordito in Germania e in Italia con Il ballo tondo (1991), cui sono seguiti raccolte di racconti e romanzi di successo. I suoi libri, vincitori di prestigiosi premi, sono tradotti in numerosi Paesi. Con La collina del vento (2012) ha vinto il 50° Premio Campiello.

Martedì 14 maggio alle 16.30 Claudio Paglieri presenta il volume ‘Il Conte Attilio’ (Giunti), opera che si è aggiudicata la palma della vittoria nella sezione ‘Narrativa’ del premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ 2023.