Sanremo: successo per l’incontro dedicato a Gino Guglielmi nel trentennale della scomparsa (foto)

Una via o una piazza intitolata a suo nome, o magari anche un luogo. È la proposta avanzata durante l’incontro in ricordo di Gino Guglielmi a trent’anni dalla scomparsa avvenuta nel 1993. In tanti a Sanremo lo ricordano ancora: figura poliedrica, pioniere delle Tv locali, segretario della Famija sanremasca, giornalista e storico locale. A voler far riemerge un personaggio che ha tracciato un periodo della storia matuziana è stato il Lions Club Ufficiali d’Italia, in collaborazione con la Famija Sanremasca. Al convegno, svoltosi ieri nel teatro della Federazione Operaia di via Corradi, ha preso parte un folto e attento pubblico che in alcuni momenti ha partecipato con inediti aneddoti. Presenti all’incontro le figlie Antonella e Laura, quest’ultima parte attiva della presentazione tramite la lettura di uno stralcio del suo ultimo libro ‘Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa’ dove Laura descrive il rapporto contrastato tra lei e il padre paragonandolo a quello tra Italo e il padre Mario Calvino.



Molti i contributi da parte di chi lo aveva conosciuto in modo approfondito: Mino Casabianca ha raccontato dell’esperienza con Guglielmi quando entrò a far parte della Famija Sanremasca, e poi sono intervenuti: Anna Maria Ferrari, figlia di Pipin Ferrari, primo presidente dell’associazione matuziana, Enzo Benza e Roberto Pecchinino rispettivamente tesoriere e membro del direttivo della Famija, e il custode della memoria fotografica cittadina Alfredo Moreschi. L’attore Gianni Modena ha poi letto alcune poesie di Guglielmi e la soprano Angelica Cirillo un brano che ripercorreva un suggestivo episodio che lo vide protagonista durante l’ultimo conflitto mondiale per il quale fu insignito della medaglia d'oro dal Comune di Sanremo, in occasione del patrono del 13 ottobre 1975.



Promotore dell’iniziativa Domenico Prevosto, da un’idea di Salvatore Marino, rispettivamente presidente e segretario del Club Lions. All’evento, moderato dall’infaticabile intrattenitore Freddy Colt, hanno preso parte anche tre candidati sindaco: Fulvio Fellegara, Alessandro Mager, Gianni Rolando.



Fotogallery a cura di Salvatore Marino, Marco Mauro, Roberto Pecchinino, Domenico Prevosto