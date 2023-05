Da Monaco a Ventimiglia, Claude Pallanca espone i suoi modellini di navi e aeroplani di diverse epoche storiche a Bevera (Foto e video)

Grazie alla volontà del professore emerito Claude Pallanca sorgerà a Bevera, una frazione di Ventimiglia, il nuovo Museo Navale Internazionale “Amici del Mare”, che aprirà al pubblico tra circa tre mesi. Velieri, navi da guerra, navi da crociera, quadri, aeroplani e oggetti del mondo marittimo di diverse epoche storiche si potranno così ammirare in via San Rocco 18 sulla terrazza sopra il “Catering”.

Il professor Pallanca ha, infatti, deciso di trasferire il museo, fondato nel 1993 a Monaco, nella terra d’origine della sua famiglia. “Nel 1897 i miei nonni sono partiti da Trucco a piedi per andare a lavorare a Monaco. Alla fine, sono rimasti a Monaco dove nel 1914 hanno aperto un ristorante” - racconta Claude Pallanca - “Io sono così nato a Monaco, dove ho studiato e lavorato fino a quando ho girato il mondo e ora all’età di 92 anni ho deciso di venire qui per allestire la mia collezione di modellini di barche, quadri e oggetti del mondo marittimo, dall’antichità ai giorni nostri”.

La collezione, che annovera in tutto 900 modellini su scala ridotta, insieme a 580 quadri della Seconda guerra mondiale e oggetti del mondo marittimo, è una raccolta unica al mondo e rappresenta una vera e propria enciclopedia marittima. “Un giorno i miei genitori mi hanno portato a vedere il museo nazionale francese, che era una meraviglia, e così ho detto ‘un giorno farò una cosa simile’ e l’ho fatta" - dice Pallanca - “Dall’età di sei anni ho iniziato a realizzare dei modellini, una passione che ho portato avanti durante tutta la mia vita. Li ho poi messi in cantina e trasferiti da una casa all’altra. Un giorno, però, li ho portati fuori tutti e li ho messi in mostra. Sono 900 modelli che inizialmente ho esposto a Monaco ma, visto che adesso distruggono la casa che ospitava il museo, ora ho deciso di traferirli qui, nella zona da dove proveniva la mia famiglia”.