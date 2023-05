Da Monaco a Ventimiglia, Bevera ospita il Museo Navale Internazionale “Amici del Mare” (Foto e video)

Velieri, navi da guerra, navi da crociera, quadri, aeroplani e oggetti del mondo marittimo di diverse epoche storiche si potranno ammirare nel nuovo Museo Navale Internazionale “Amici del Mare” allestito a Bevera, una frazione di Ventimiglia.

Il professore emerito Claude Pallanca, mercoledì scorso, ha, infatti, dato il via ai lavori di allestimento del futuro museo in via San Rocco 18 sulla terrazza sopra il “Catering”. Per l’occasione erano presenti anche il commissario prefettizio del comune di Ventimiglia Samuele De Lucia, il vicepresidente della Provincia di Imperia Armando Biasi e una piccola folla di curiosi ed appassionati.

Tra lunghi applausi il professor Claude Pallanca ha tagliato simbolicamente il nastro di inizio delle operazioni di allestimento dell’eccezionale collezione di modellini di barche, quadri e oggetti del mondo marittimo, dall’antichità ai giorni nostri. Fondato nel 1993 a Monaco, il museo è nato dalla passione di un uomo, il professor Pallanca, che fin da bambino sognava di navigare e si divertiva a fabbricare con impegno modellini di navi. Il museo è stato trasferito in questi ultimi giorni nei nuovi locali situati a Bevera.

La collezione, che annovera in tutto 900 modellini su scala ridotta, insieme a quadri e oggetti del mondo marittimo, rappresenta una vera e propria enciclopedia marittima. Il museo fra qualche mese potrà essere visitato e permetterà al pubblico di ammirare una raccolta unica al mondo. Tra gli esemplari più significativi, è possibile ammirare una nave funeraria rinvenuta in una tomba egiziana, alcune barche greche e romane antiche e transatlantici come il “Titanic” o il “France”. Sono, inoltre, visibili alcuni modellini della nave scuola Amerigo Vespucci e del Belem, varie navi da guerra, dalla Jeanne d’Arc alla corazzata Missouri, o ancora impressionanti portaerei come la Nimitz, lunga più di 5 m, vari sottomarini di tutte le nazionalità ed una mina navale. All’esterno dei locali è presente un siluro a lenta corsa, noto come il “Maiale”, utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale.