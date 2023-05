‘Liguria, la bella estate’ fa tappa in provincia di Imperia con concerti, teatro e cultura

A luglio la ‘Liguria, la bella estate’ farà tappa anche in provincia di Imperia. Regione Liguria ha presentato la campagna che punta a lanciare eventi, iniziative e campagne di comunicazione. Tre eventi e una manifestazione extra in programma nella riviera dei fiori:

- il 15 luglio a Imperia il concerto con Radio Montecarlo;

- il 23 luglio a Civezza lo spettacolo teatrale;

- il 28 luglio a Dolceacqua l’approfondimento con la Treccani.

Appuntamenti diversi per intercettare più tipologie di turisti. La formula a tre eventi sarà ripetuta in ciascuna provincia: un concerto organizzato con le radio del gruppo Mediaset, un appuntamento culturale organizzato con la Treccani e dedicato, ognuno, a una parola e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare con il Teatro della Tosse.

Eventi che si aggiungono a tutti gli altri che si svolgeranno sul territorio da giugno a settembre. Infatti oltre ai tre eventi citati, il 28 e 29 luglio, invece, in programma a Sanremo l’RDS Summer Festival, due giorni di musica e concerti nella città dei Fiori.

"Le campagne di promozione e valorizzazione sono state studiate, come detto, per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la “seconda puntata” dello spot varato in occasione del Festival di Sanremo, in onda sulle tv nazionali per il grande pubblico, la campagna ‘Occhi di Liguria’ pensata per i giovani e quella dedicata ai parchi, rivolta in particolare alle famiglie" - spiegano da Regione Liguria.

“La Liguria si prepara a vivere una nuova estate di grandi appuntamenti – spiega il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – Il calendario che presentiamo oggi parla di eventi di tutti i tipi, distribuiti sull’intero territorio, da Ponente a Levante, dalla costa all’entroterra, capaci di risultare attrattivi per tutti, dai giovani agli adulti, dagli amanti della cultura e del teatro a quelli della musica e del divertimento. Un programma che è lo specchio della nostra regione, una terra capace di andare incontro alle esigenze e ai desideri di tutti proprio grazie alla sua varietà di paesaggi, ricchezze, spunti e opportunità. Allo stesso tempo – aggiunge il presidente – vogliamo continuare a lavorare per la promozione del nostro territorio, un impegno che ha portato risultati straordinari dal punto di vista turistico, con annate che, dopo l’emergenza Covid, hanno visto battere record su record: il 2023, da questo punto di vista, si annuncia come un ulteriore anno da incorniciare, con i numeri da gennaio a metà aprile che parlano di un +23% di presenze sul territorio”.



“Mare, biodiversità, relax e attività all’aria aperta - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, all’Entroterra e al Marketing Territoriale –, caratteristiche peculiari con cui viene identificata la nostra regione, sono sempre più integrate con proposte mirate di vacanza attiva e culturale nel ricco ventaglio promozionale 2023 della Liguria. Al centro delle proposte il nostro straordinario entroterra da scoprire e da riscoprire tramite l’offerta culturale e paesaggistica, cui si aggiunge il coinvolgimento assicurato dalle esperienze itineranti, tra cui il famoso trenino di Casella e la convivialità garantita dalle nostre eccellenze enogastronomiche vincenti per qualità e per le sfide da record lanciate. Si arricchisce così il target di riferimento per le attività di animazione e di coinvolgimento, puntando sempre più ai giovani e alle famiglie con concerti, musica, rievocazioni storiche, gare di caccia al tesoro, esperienze en plein air. Punta di diamante di questo ricchissimo insieme di eventi la valorizzazione dei nostri Parchi. Di fatto la Liguria si identifica sempre di più con il suo mare verde, da sempre artefice di benessere psicofisico, di salvaguardia della biodiversità, di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni e di quei gesti e simboli identitari che vanno tramandati e non devono scomparire. Tutto è questo è Liguria, mille profili per tutti in un condensato territoriale che permette di mettere insieme le preferenze di ogni singolo componente della famiglia o di un gruppo di amici senza lasciare indietro nessuno”.

“Cultura, teatro, musica, enogastronomia e sport: sarà un'estate ricchissima di appuntamenti e che interesseranno tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana, sulla costa e nell'entroterra. Le nostre strutture ricettive sono già pronte e collaudate, grazie al boom di presenze avuto a Pasqua, per il 25 aprile e per il 1° maggio, ad accogliere tutti coloro che verranno a trascorrere una vacanza nelle nostre località. Il lungo elenco di eventi testimonia il fatto che in Liguria non ci si annoia mai”, afferma l'assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi.Presentate, inoltre, le 3 campagne di valorizzazione e promozione de territorio che partiranno in estate, dal mese di agosto: verrà lanciata la nuova “cartolina”, lo spot di promozione estivo destinato alle reti televisive nazionali che segue quello lanciato in occasione del Festival di Sanremo firmato dal regista Fausto Brizzi con protagonisti Alice Arcuri e Maurizio Lastrico, nei panni di Cristoforo Colombo. Oltre a questo, al via la campagna “Occhi di Liguria”: 9 video da 10 secondi l’uno, con protagonisti giovani di origini liguri o che hanno vissuto sul nostro territorio: in questi brevi video gli utenti dei social network potranno “vedere” la realtà, la Liguria, attraverso il filtro degli occhi e del punto di vista di questi testimonial d’eccezione. Questa campagna verrà avviata sui social durante l’estate per poi approdare negli aeroporti internazionali per promuovere la Liguria sui mercati esteri, rivolgendosi in particolare ai giovani.Infine, non meno importante, la campagna dedicata ai 9 parchi regionali della Liguria (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Bric Tana, Montemarcello Magra, Piana Crixia, Portofino, Portovenere) e al Parco Nazionale delle Cinque Terre: a ogni parco è stata associata una mascotte (un elemento naturalistico, animale, fiore o altro, rappresentativo di quel Parco, come la genetta per il Parco delle Alpi Liguri, il fungo di pietra per il Parco di Piana Crixia, la farfalla dorata di Montemarcello Magra o il corbezzolo per il Parco di Portofino) che, disegnata ispirandosi ai personaggi dei cartoni animati, racconterà il Parco e le sue peculiarità relative al periodo primavera – estate."La comunicazione è rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie, un target particolarmente interessante per la nostra Regione, che vogliono scoprire il lato verde e naturalistico della Liguria, un aspetto ricco di sorprese e di attrattività uniche come la fioritura dei rododendri sul monte Saccarello, quella della lavanda a Lodisio, la migrazione degli uccelli sul Beigua e tanti altri spettacoli che la natura della Liguria offre in questo periodo. La campagna si compone di 10 video da 30 secondi, uno per ogni Parco, che verranno pubblicati sui social di La mia Liguria (Facebook, Instagram e Youtube). Questa iniziativa rientra all’interno della campagna primaverile “Il mare verde di Liguria” che ogni anno, in questo periodo, punta a comunicare i parchi e le aree circostanti della Liguria sempre con nuove modalità" - concludono da Regione Liguria.