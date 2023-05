Cervo: eco sostenibilità, nel prossimo fine settimana l'ottava edizione del 'Nuovamente Festival'

Torna a Cervo, sabato 20 e domenica prossimi, 'NuovaMente Festival', giunto quest'anno alla ottava edizione, dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico. Tante le attività che si svolgeranno nel prossimo week-end per le vie del borgo e sulle piazze principali, ma anche presso il Bastione di Mezzodì e l'Oratorio Santa Caterina, sulla spiaggia e al Parco del Ciapà.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini, come i laboratori esperienziali col Gruppo Informale Liberi Tutti e StudioLambiente, la merenda con pane e miele, presso l'Asineria Endas Margherita e i giochi di legno di una volta con Mastro Geppetto. Appuntamento con la dimostrazione dello Chef Franca Carrara, Ristorante bellavista, del Pestun de Fave, marchio DE.CO cervese e l'assaggio della birra km 0, prodotta dall'Azienda Agricola Luppolio di Enrico Verzaro.

E ancora, visita guidata al borgo con la Doss.ssa Elisa Bianchi, escursione natulalistica al Parco del Ciapà con la GAE Luca Patelli; la Bio-passeggiata sulla spiaggia a cura dell'Associazione Informare e la camminata ecologica sul territorio,a cura della Protezione Civile di Cervo. Molti i momenti dedicati al benessere: le campane tibetane di Maria Teresa Deva, le sedute di yoga Tantrico e yoga Nidra con Antonella Elena, lo Stretching dei Meridiani con la Dott.ssa Giulia Macrì e l'attività in sospensione Aerial*Fit, con Mara Pedrazzi.

Sempre molto apprezzata l'arte dell'intreccio con i maestri Roberto Messico e Dario Amaranto in Piazza dei Corallini, ma ache i giochi per bambini sulla spiaggia con l'ASD TilT e la Polisportiva Dianese Sea Sport. Tutte le attività proposte saranno gratuite o a offerta. Da non perdere, il concerto meditativo con l'Hand Pan del duo Yin e Hang, Sandro Rocca allo strumento e Lorena Calipa, voce.

Tre gli incontri dedicati al tema di NuovaMente, quest'anno, presso l'Oratorio Santa Caterina: il sabato pomeriggio, la presentazione del libro "Crescita e consapevolezza" di Alessia Parravicini, con intermezzi musicali di Sabrina Ponte (soprano), Salvatore Burgio (violino) e Matteo Scatti (secondo violino), seguito dalla Conferenza "La Scienza del Cuore" a cura di Marta Minniti, Dott.ssa in Tecniche Erboristiche e Naturopata.

E ancora, domenica alle 18.30 ultimo appuntamento di NuovaMente "La transizione ecologica secondo il modello di Bruxelles" Le Comunità Energetiche, con la partecipazione del Professor Ezio Endreta, Presidente Onorario di Rinascimento dell'Entroterra, già direttore campo dell'energia per la Commissione Europea. Al termine della giornata, i ringraziamenti degli organizzatori, con rinfresco offerto dalla Pro Loco di Cervo e appuntamento alla prossima edizione "NuovaMente Festival" 2024