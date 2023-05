Pubblicato il libro dell'autrice di Dolcedo Eleonora Rubino sulla disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare

E' stato pubblicato il libro dell'autrice di Dolcedo, Eleonora Rubino, 'La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare. Dop - Igp - Made in Italy - Prodotti liguri e focus sull’Oliva Taggiasca' (ed. Tab di Roma).

Il volume, frutto di un lavoro approfondito e aggiornato della dottoressa laureata all’Università di Genova con 110 e lode e dignità di stampa, affronta lo studio del marchio nel settore agroalimentare analizzando la disciplina giuridica, la giurisprudenza nazionale ed europea, presta particolare attenzione al Made in Italy e dedica un approfondimento giuridico e storico culturale ai prodotti della Liguria compresa l’Oliva Taggiasca.

Nel libro vengono esaminate le tipologie di segni distintivi utilizzati nel settore agroalimentare quali i marchi collettivi, di certificazione, SQNPI, PPL; un ampio spazio è dedicato ai marchi di qualità DOP, IGP e STG, normativa, casistica e Riforma della PAC. Una parte rilevante del volume è destinata alla tutela del Made in Italy e ai temi ad esso correlati quali l’Italian Sounding, le frodi agroalimentari, gli organi di controllo, il segno distintivo unico “The Extraordinary Italian Taste”, il marchio storico di interesse nazionale e l’olio di oliva in quanto uno dei prodotti più identitari del Made in Italy.

La dottoressa Eleonora Rubino nella sua monografia si è occupata anche di altri segni del territorio, espressioni di tipicità e specialità, ossia dei PAT e delle De.Co. e a tal riguardo ha richiamato alcune realtà comunali liguri come ad esempio quelle di Alassio, Bordighera, Genova, Imperia, Sanremo, Santa Margherita Ligure, in cui si è provveduto a istituire la De.Co. per attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio.

L’autrice, di Dolcedo, ha voluto riservare un intero capitolo alle due DOP agroalimentari liguri, eccellenze del territorio, autentici emblemi della Liguria nel mondo: l’Olio DOP Riviera Ligure e il Basilico Genovese DOP e ha voluto concludere il suo libro dedicando un focus alla tutela giuridica dell’Oliva Taggiasca, cultivar d’oliva tipica del Ponente ligure apprezzata in tutto il mondo.

Il libro, di carattere giuridico, tratta il tema del marchio nel settore agroalimentare per la sua importanza e per la sua attualità, in quanto, osserva l’autrice, il consumatore si rapporta ogni giorno con i segni distintivi quando deve effettuare degli acquisti e sempre più oggi il fruitore dei prodotti guarda con particolare attenzione alla qualità, all’origine, alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità; ecco dunque la rilevanza di inquadrare la materia al fine di effettuare scelte consapevoli, riconoscere le frodi e il fenomeno dell’Italian Sounding. Gli argomenti sviluppati nel testo pertanto possono essere rivolti ai giuristi, a chi opera nel settore alimentare e anche a coloro che, pur non occupandosi quotidianamente di aspetti giuridici, vogliono avere informazioni specifiche relativamente a un “mondo” con il quale si confrontano tutti i giorni in qualità di consumatori di prodotti agroalimentari.

Nel volume sono presenti anche alcune parti storiche culturali, aneddoti che servono ad alleggerire il testo di impronta giuridica e al contempo rappresentano notizie tese alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio italiano. L’opera costituisce inoltre motivo di interesse per il territorio imperiese e ligure in generale, alla luce dell’attenzione che la dottoressa Eleonora Rubino ha voluto riservare alla Liguria e alla tutela dei suoi prodotti in un’ottica anche di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari liguri.

Il volume rientra nella Collana Giovani giuristi, Studi di eccellenza (tab edizioni, Roma), una collana, prima in Italia nel suo genere, che accoglie studi monografici in materie giuridiche che siano il frutto di rielaborazioni di tesi di laurea o dottorato che abbiano ottenuto il punteggio di 110/110, con lode e dignità di stampa. Direttrice della Collana è la Professoressa Simonetta Ronco, docente dell’Università di Genova.